Volley A2/F: “Il Puma monregalese sfida la Pantera salentina!” La Lpm Bam Mondovì oggi ospita il Cutrofiano

Anticipo di Pool Promozione per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio (ore 18) ospita al PalaManera la formazione salentina del Cuore di Mamma Cutrofiano. Dopo il passo falso all’esordio contro il Megabox Vallefoglia (3-0), le Pumine di Delmati vanno a caccia dei primi punti in questa Pool Promozione.

Per le leccesi di coach Antonio Carratù, invece, quello monregalese è l’esordio assoluto in questa seconda fase, visto che la prima gara del Cutrofiano, quella che era in programma al PalaCesari con avversaria l’Acqua & Sapone Roma, è stata rinviata a data da destinarsi. Mondovì e Cutrofiano sono reduci dai rispettivi impegni di Coppa Italia contro Volley Soverato ed Eurospin Pinerolo.

Le monregalesi sono riuscite ad accedere in scioltezza alle semifinali. Obiettivo accarezzato e poi abbandonato dal Cutrofiano, costretto ad alzare bandiera bianca al termine di una battaglia di 5 set. La formazione Salentina è una delle sorprese in positivo di questa serie A2. Le Pantere, infatti, hanno chiuso la prima fase del girone Est al secondo posto, al termine di un cammino a dir poco straordinario.

Si tratta di una formazione molto aggressiva e dotata di ottime individualità. Su tutte l’opposto cubano Simon Liannes Castaneda. In grado di “graffiare” anche le varie Giorgia Quarchioni, l'ex Cuneo Sara Menghi, Anna Caneva e Jessica Panucci. Per quest’ultima si temeva il forfait a causa di un infortunio occorso nel match contro il Pinerolo, ma fortunatamente la schiacciatrice di Piombino si è ripresa rapidamente.

Coach Carratù, pertanto, dovrebbe avere a disposizione anche Jessica Panucci, molto brava anche in battuta. Il Puma, però, a prescindere da chi si troverà di fronte, cercherà in ogni modo di ritrovare il “contatto” ravvicinato con la vittoria. Nell’impegno di Coppa Italia, le Pumine hanno sfoderato tanta grinta e determinazione. In un match come quello di oggi sarà fondamentale un approccio aggressivo e soprattutto bisognerà fare attenzione ad eventuali cali di tensione.

Il match sarà diretto da un coppia di arbitri tutta torinese: Marco Pasin e Rachela Pristerà. Da segnalare che nel ruolo di speaker quest’oggi non ci sarà Luca Trombetta, che ieri purtroppo è stato colpito da un grave lutto famigliare. Il match sarà trasmesso come di consueto in diretta streaming sul canale LVF-TV. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.