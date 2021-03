Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Cutrofiano 3-0, il tecnico delle salentine Antonio Carratù: "Risultato pesante, meritavamo di più" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ha festeggiato con merito la sua prima vittoria in Pool Promozione. Contro un coriaceo Cuore di Mamma Cutrofiano, le Pumine sono riuscite ad avere la meglio della formazione salentina con un netto 3-0.

Un risultato, tuttavia, che non deve far pensare ad una "passeggiata" da parte della squadra di Delmati, che soprattutto nel primo set ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie prima di trovare la zampata decisiva per chiudere il parziale sul 32-30.

Dalla metà del secondo set in poi le Pumine hanno giocato in scioltezza, mantenendo sempre in pugno le redini del match. Ecco ai nostri microfoni l'analisi della gara da parte del tecnico della formazione leccese, Antonio Carratù: