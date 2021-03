Volley A2/F: Un Puma affamato conquista la prima vittoria in Pool Promozione! La Lpm Bam Mondovì supera un Cutrofiano battagliero per 3-0

La Lpm Bam Mondovì getta il cuore oltre l’ostacolo e conquista la sua prima vittoria in Pool Promozione ai danni di un generoso Cuore di Mamma Cutrofiano. Una vittoria netta e meritata, ma anche sudata per almeno metà gara. Il primo set, infatti, ha visto le due squadre giocare praticamente alla pari e chiuso solo ai vantaggi per 32-30.

Fino a metà del secondo set, le salentine hanno messo in campo un’ottima fase difensiva, poi però è uscita allo scoperto tutta la qualità del Puma. Una Lpm brava in ricezione e in difesa e che in attacco è stata trascinata soprattutto dalla verve di Leah Hardeman (11) e Alice Tanase (12), ma anche di Veronica Taborelli (13), che dopo le difficoltà iniziali è andata crescendo per tutto il match. Molto bene le centrali Mazzon (9) e Molinaro (12). Non mancano gli alibi per Il Cuore di Mamma Cutrofiano, costretto a scendere in campo senza la schiacciatrice Jessica Panucci, tenuta precauzionalmente a riposo per i postumi dell’infortunio subito nel match di Coppa contro il Pinerolo. Nel Cutrofiano migliori realizzatrici sono state Castaneda e Menghi. Le salentine escono comunque dal campo a testa alta.

PRIMO SET: Le ospiti partono con il piede giusto e si portano subito sull’1-5. Coach Delmati cerca di apportare i dovuti accorgimenti e chiama subito il time-out. Si torna in campo ed il Puma recupera due lunghezze. Il Cutrofiano nelle prime battute preferisce attaccare centralmente, finendo per mettere in seria difficoltà la difesa di casa. Arriva la reazione delle Pumine, che sfruttando l’ottima battuta di Leah Hardeman, mettono la freccia e si portano sul punteggio di 8-6. Questa volta è coach Carratù a chiamare il time-out. Il muro delle padrone di casa è solido ed i punti di vantaggio salgono a 4 sul 12-8. Ancora tanti errori in battuta per le Pumine. Le salentine non mollano e grazie agli attacchi della cubana Castaneda il risultato torna in parità sul 14-14. Equilibrio che permane sul 19-19. Taborelli ancora in cerca della giusta quadratura. Cutrofiano va a condurre 20-21 e coach Delmati si gioca il secondo time-out. Controsorpasso Lpm e time-out chiesto da Carratù. Si lotta punto a punto e si torna in equilibrio sul 23-23. Il muro di Alessia Mazzon regala alla Lpm un primo set-point, prontamente annullato dal Cuore di Mamma. Si prosegue ai vantaggi. Anche le ospiti si guadagnano un set-point sul 28-29, anche in questo caso annullato. Il pallonetto di Veronica Taborelli chiude sul 32-30 un set interminabile e spettacolare.

SECONDO SET: Cutrofiano avanti 1-3. Le lunghezze di vantaggio delle salentine salgono a 3 sul punteggio di 2-5. Il punto di Francesca Scola porta la Lpm a due sole lunghezze dalle avversarie. Nuovo break del Cuore di Mamma, avanti 7-12. Le maggiori insidie delle ospiti arrivano soprattutto da Sara Menghi. Coach Delmati decide che è giunto il momento di chiamare il time-out. Le Pumine provano a risalire la china, ma la difesa della squadra di Carrutù continua a dare segnali di solidità. Veronica Taborelli sembra aver superato le difficotà iniziali ed il Puma ritorna a spingere. Sul punteggio di 13-15 il tecnico della formazione leccese chiama il time-out. Si torna in campo e le Pumine ritrovano la parità sul 15-15. Break del Cutrofiano, ma arriva rapidamente il controbreak delle padrone di casa, che dopo l’ace di Alessia Mazzon si portano in vantaggio. Con Mondovì avanti 19-17 arriva il time-out di coach Carratù. Veronica Taborelli toglie dal cilindro un doppio ace che porta la Lpm sul 22-18. Il muro delle Pumine diventa invalicabile e sul 24-18 arrivano sei set-point per le padrone di casa. Al terzo tentativo ci pensa Alice Tanase a chiudere i conti sul 25-20.

TERZO SET: Equilibrio in avvio, con le due squadre appaiate sul 2-2. Ace di Francesca Scola. Momento di difficoltà delle ospiti. Sul punteggio di 7-3 arriva il time-out chiesto dal tecnico Carratù. Le Pumine appaiono inarrestabili e volano sul 12-4. Secondo time-out chiesto dall’allenatore salentino. Dopo l’ace di Alice Molinaro il Puma resta abbondantemente avanti sul 16-9. Taborelli ancora a segno e Lpm sul 21-11. Cutrofiano trova le energie per recuperare quattro lunghezze. Sul 23-16 coach Delmati preferisce chiamare il time-out. Al secondo tentativo, nonostante le proteste della formazione ospite, arriva il punto del definitivo 25-17.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Ferrara, Tarantino, Avenia, Soleti, Panucci, Quarchioni, Castaneda, Menghi, Rizzieri, Salviato, Morciano, Caneva, Gorgoni. Allenatore: Antonio Carratù; 2° All. Simone Giunta

ARBITRI: 1° Marco Pasin (Torino); 2° Rachela Pristerà (Torino)