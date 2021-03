Sci di fondo: argento per Matilde Giordano nei Campionati Italiani Under 14

A Schilpario, in provincia di Bergamo, sono partiti i Campionati Italiani Under 14 di sci di fondo. Il weekend di competizioni si è aperto con la gara cross, una sprint su un percorso sul quale è necessaria tanta destrezza.

Il Comitato Alpi Occidentali ha subito conquistato la prima medaglia grazie a Matilde Giordano (Entracque Alpi Marittime) che ha concluso al secondo posto, alle spalle della valtellinese Stella Giacomelli (Alta Valtellina). Terza piazza per Matilde Ferrari (Bachmann). In top ten altre due piemontesi, Magalì Miraglio Mellano (Entracque) giunta 4ª e Giada Ravera (Entracque) 10ª. In 13ª posizione ha concluso Luna Forneris (Entracque), poi sono arrivate la 23ª piazza di Alice Gastaldi (Valle Pesio), la 26ª di Chiara Olivero (Valle Maira), la 57ª di Cecilia Peano (Busca), la 70ª di Gaia Gondolo (Entracque), la 75ª di Anna Giraudo (Busca) e la 79ª di Camilla Blua (Entracque).

Nella gara maschile, successo di Gabriele Louis Leone (Amis De Verrayes) davanti a Stefano Epis (UBI Banca Goggi) e Tommaso Tozzi (Winter Sport Club Subiaco). Primo dei piemontesi è stato Stefano Occelli (Valle Stura). Tra i trenta anche Filippo Massimino (Entracque), che ha concluso 24°. Più indietro tutti gli altri: 46° Lorenzo Canavese (Entracque), 60° Antonio Durando (Valle Maira), 62° Pietro Cocordano (Valle Stura), 63° Andrea Occelli (Valle Stura), 74° Matteo Blangero (Valle Ellero), 84ª Luigi Dematteis (Valle Varaita), 88° Marco Somà (Valle Pesio), 98° Jacopo Piasco (Busca) e 104° Francesco Ciocca (Valle Ellero).