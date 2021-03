Enrico Sunda festeggia i 30mila iscritti sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’

30mila iscritti sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’!

C’è riuscito benissimo Enrico Sunda, che molti conosceranno per essere sempre sul pezzo in fatto di social e contenuti digitali. Una bella scalata quella del 56enne braidese, fatta di una serie di sorpassi alla concorrenza che nemmeno in MotoGP. Ultimo step, superare il numero degli abitanti di Bra. Fatto.

Ecco il post celebrativo dell’evento, postato sul gruppo da Enrico Sunda: “GRAZIE, GRAZIE, 30.000 GRAZIE!!! Ci sono due date importanti per questo gruppo (e per me) il – l’anno della creazione - e il , cioè la data in cui ho coronato un ‘sogno’ a cui ambivo sin dall’inizio e in tempi non sospetti (in questa divertente videoparodia del gruppo di diversi anni fa, che consiglio di guardare, al minuto 3:14 ‘dico’ testualmente che l’obiettivo è arrivare ai 30.000 iscritti! https://www.facebook.com/enrico.sunda/videos/1775427599169511 ) e cioè quello del raggiungimento di questo traguardo! Adesso, potranno diventare 31.000... 33.500, non so e mi importa relativamente, ma alla cifra simbolica di 30.000 ci tenevo proprio, come sa chi mi conosce... Se ti ricordi, Roberto, l’avevo detto anche da te in Radio e avevate tutti un po’ riso... Fatto sta che ci siamo. Avrei voluto organizzare una mega cena per festeggiare e fare incontrare - dal vivo - tanti degli iscritti, ma i tempi, ahimè, non lo permettono. Comunque è solo rimandata, fidatevi! Insomma, grazie ancora a tutti, anche perché tutto questo è solo grazie a voi!”.

Iscriversi e invitare gli amici a farlo è più easy che mai, basta smanettare un attimino e seguire le istruzioni che campeggiano a bordo della pagina. Il fenomeno coinvolge tutti e offre una convivenza serena e introspettiva tra persone, con forum di dialogo sui fatti cittadini o privati, scandagliati proprio da Enrico Sunda, che in veste di amministratore si preoccupa di approvare tutti i post e di tenere a bada i leoni da tastiera o gli haters dal commento facile.

Inoltre, si possono trovare foto, amarcord, link e soprattutto una costellazione di annunci, una speranza che è già diventata realtà per qualcuno: c’è chi ha trovato lavoro oppure un affare migliore dei saldi, chi ha ritrovato il gatto oppure le chiavi di casa... Qui Facebook salva la vita, è giusto il caso di dire.

In mezzo a questo mare magnum virtuale, sul ‘Bra. Di tutto, di più’ esistono anche sezioni di interesse specifico, come il Caffè Letterario di Bra, passato dagli incontri pubblici del Mondadori Bookstore a quelli digitali. Come già accadeva in epoca pre-Covid, l’appuntamento è sempre il terzo giovedì del mese, alle ore 21. Basta un click per assistere ai video proposti da scrittori, artisti ed intellettuali del territorio, che si alterneranno fino alla scadenza dell’emergenza sanitaria.

Ma non finisce qui. Agli iscritti si apre un mondo di iniziative. L’ultima, in ordine di tempo, è il contest relativo alle omonime mascherine griffate. Si possono vincere bellissimi premi a seconda dei like incassati dalla foto che ognuno avrà postato sul Gruppo, indossando questo accessorio.

Se ve lo siete chiesti, per ricevere le mascherine bisogna seguire le indicazioni che trovate sulla bacheca virtuale, prendendo direttamente accordi con l’amministratore che ogni tot di tempo organizza incontri in determinate fasce orarie presso qualche locale del centro di Bra per distribuirle gratuitamente.

Intanto, nel novero dei braidesi mascherati è entrato anche il sindaco Gianni Fogliato, che si è detto felice per il dono ricevuto e ha ricordato che in questo difficile tempo di pandemia l’amore per Bra si dimostra proprio indossando le mascherine.