"I nostri figli hanno diritto all'istruzione, alla socializzazione e ad una parvenza di normalità"

Sono la mamma di una bambina che frequenta la prima elementare all'Istituto comprensivo Viale Angeli di Cuneo.

Scrivo per dar voce a chi di voce in capitolo non ne ha.

Scrivo perché dal primo giorno di scuola i nostri bambini si sono attenuti a regole rigide senza batter mai ciglio. Distanziamenti. Mascherine indossate per 5 ore continuative. Merenda consumata rigorosamente al banco. Senza considerare lo sforzo fatto per star al passo con le lezioni nonostante i 3 mesi di apprendimento mancato nel 2020.