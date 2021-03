Abbattimento dei tigli a Fossano: la minoranza chiede risposte all’amministrazione Tallone

Continua a far discutere l’abbattimento dei tigli in corso Colombo a Fossano: i gruppi consiliari di minoranza chiedono, all’amministrazione, risposte alle loro domande. Il sindaco Dario Tallone aveva dichiarato che a decretare l’abbattimento di ogni albero, sarebbe stato stato un ingegnere esperto nel settore e che ci sarebbero stato delle perizie tecniche.



Come riportato nella lettera, alla richiesta di poter visionare tali perizie, i consiglieri di minoranza hanno constatato e che “risulta non esistente” e senza risposte in merito. Risposte che non pare non siano arrivate nemmeno sugli altri alberi abbattuti in città.



“Noi continueremo nella nostra richiesta di risposte fino a quando il Sindaco non fornirà le informazioni che ad oggi mancano” conclude la lettera congiunta di: Rosita Serra, Vincenzo Paglialonga, Paolo Cortese e Francesca Crosetti.



La Lettera:



Gentile Direttore,

scriviamo in merito alla questione dell’ abbattimento di 57 tigli in Corso Colombo a Fossano. Come minoranza consigliare abbiamo suggerito al Sindaco di far effettuare la Valutazione tecnica ambientale in merito all’abbattimento degli stessi, indispensabile per verificarne la necessità.



Lo stesso Sindaco aveva infatti dichiarato ad un giornale cittadino che ogni abbattimento sarebbe stato preceduto da questa valutazione, ma a seguito della nostra richiesta di poterla visionare, abbiamo constatato che risulta non esistente. Per questo motivo abbiamo proposto al Sindaco, in data 28 febbraio 2021, che fosse fatta effettuare e che si sospendesse ogni abbattimento fino a che non se ne fosse in possesso.



A tutt’oggi non abbiamo risposte in merito.

Stiamo assistendo invece, e molti cittadini ce lo stanno segnalando, ad un susseguirsi di abbattimenti di alberi, in diverse altre aree della nostra città: potete verificarlo di persona, in Via Germanetto nel parco antistante la Parrocchia dello Spirito Santo, in Piazza Picco davanti alla Scuola media “della fontana”, dietro al Castello degli Acaja in viale Martiri Indipendenza.



Che cosa è successo? Improvvisamente Fossano ha scoperto di avere solo alberi malati o pericolosi, che assolutamente devono essere abbattuti senza pietà? E anche in questi casi, ci domandiamo, le relazioni di valutazione ambientale sono state fatte?

Grazie per l’ospitalità.



Noi continueremo nella nostra richiesta di risposte fino a quando il Sindaco non fornirà le informazioni che ad oggi mancano, in base alle quali l’Amministrazione possa assumere decisioni sostanzialmente motivate, formalmente corrette e in modo trasparente e democratico.



Criteri che peraltro dovrebbero valere ed essere rispettati da qualsiasi Istituzione seria .



Cordiali saluti .

I Consiglieri di Minoranza Serra, Paglialonga, Cortese, Crosetti