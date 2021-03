"Chiama Subito il 1240": a Caraglio un falso SMS sulla campagna vaccinale

La stanchezza, le oggettive difficoltà per una situazione che dura ormai da un anno, il voler capire e quelle incomprensioni che fanno emergere un triste sentimento di smarrimento. C'è chi di questo prova ad approfittarsene.

A Caraglio, in questi giorni, sta circolando un falso SMS relativo alla campagna vaccinale.

Il testo del messaggio: "Per info e dettagli su come prenotare il tuo Vaccino AntiCovid over 80 CHIAMA Subito il 1240, un assistente è a tua disposizione H24 7gg su7".

Molte le segnalazioni dei cittadini, ma parte dei medici arriva la smentita: "Questo tipo di messaggi non proviene dal servizio sanitario".

Si invitano pertanto le persone ad un passaparola solidale e a presentare la massima attenzione.

Sulla campagna vaccinale è opportuno contattare il proprio medico, che risponderà personalmente a tutti i quesiti e offrirà a riguardo le corrette informazioni.