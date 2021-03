A Frabosa Sottana i camion diventano arte in legno, grazie alla passione di Mauro Bonicco (FOTO)

Fallo con passione o non farlo assolutamente. Così si può certamente descrivere l’attività dell’artista dei modellini, Mauro Bonicco, di Frabosa Sottana, che realizza riproduzioni in legno di mezzi di trasporto, curate in ogni dettaglio.

“Ho iniziato per gioco” – racconta – “Aiutavo i miei genitori che gestivano un locale a Prato Nevoso e, fin da ragazzo, ho sempre avuto la passione per camion, escavatori e soprattutto per il legno. Così, nel tempo libero, ho iniziato a creare dei piccoli souvenirs di montagna che esponevo nel bar e sono riuscivo a venderne alcuni. All’inizio degli anni duemila l’attività è stata ceduta e mi sono trasferito a vivere all’Alma. Oltre a modellini di mezzi di trasporto, costruisco oggetti di vario tipo. La speranza è che questa mia passione si trasformi in un lavoro”.

Quanto tempo serve per creare un modellino?

“È un lavoro di precisione che richiede pazienza, precisione e anche ispirazione. Non tutti i giorni si riesce a creare nello stesso modo, ogni tanto provo anche dello sconforto, non lo nego. Per un modello in scala 1:14, 1:16 quindi di 40-50 cm impiego dalle 80 alle 120 ore”.

Un’attività che è soprattutto guidata dalla passione…

“Il risultato di tante ore di lavoro sono pezzi unici, tutti uno diverso dall’altro. Inizialmente ero molto geloso delle mie creazioni, le tenevo nascoste. Poi gli amici vedendole me ne hanno chieste alcune e ho deciso di partecipare ad eventi e raduni dedicati al mondo dei camion per farmi conoscere nell’ambiente. Purtroppo con l’esplosione della pandemia tutto si è fermato”.

Qual è l’opera più particolare che ha realizzato?

“Come ho detto ogni pezzo è unico e ha una sua storia, una sua particolarità: mi è capitato di dover realizzare due camion insieme, ma non sono risultati identici. Quello che vorrei trasmettere alla gente è che il valore di questi oggetti è davvero immenso, rapportato a quanto lavoro si nasconde dietro. Tra le tante creazioni mi è capitato di realizzare un mobile bar a grandezza naturale a forma di cabina di un camion d’epoca: un lavoro molto impegnativo ma anche gratificante. Si potrebbe pensare che lavorare su scala maggiore sia più semplice, in realtà bisogna concentrarsi al massimo perché eventuali difetti è più facile che si vedano”.

Come procede nella lavorazione?

“Li lavoro tutti a mano e gli eventuali loghi li incido con il pirografo. Il legno che utilizzo per la maggiore è il tiglio, perché si presta bene a essere scolpito e garantisce una certa resa dei particolari, per parti come gomme e paraurti utilizzo legno più scuro. Io mi definisco ‘purista’ perché lascerei sempre tutto naturale, ma quando devo dipingere i modellini, per renderli del tutto simili agli originali, utilizzo i colori acrilici. In alcuni casi per rendere “vivi” i modellini dei mezzi che realizzo creo anche come nel caso delle pale meccaniche pistoni per consentire il movimento delle pale e o delle ruote”.

Sta lavorando a qualcosa al momento?

“Da circa un anno sto eseguendo un progetto molto particolare, ma non posso rivelare altri dettagli al momento”.