Giornata di vaccinazioni per gli ultraottantenni di Garessio e Ormea

I vaccini arrivano sul territorio. Si sono svolte ieri, infatti, le prime vaccinazioni per gli over 80 residenti a Garessio e ad Ormea.

Come anticipato in questi giorni dal dottor Enrico Ferreri (leggi qui), responsabile del distretto Mondovì-Ceva, è stato dato il via a un'iniziativa sperimentale che coinvolte gli ultraottantenni che non hanno possibilità di raggiungere i centri vaccinali ospedalieri.

Portare i vaccini sul territorio, soprattutto nei centri geograficamente più lontani dagli ospedali, potrebbe offrire grandi vantaggi anche a livello organizzativo, riducendo notevolmente le vaccinazioni a domicilio.

Giovedì l'iniziativa ha fatto tappa nei comuni di Alto e Caprauna, questa mattina a Garessio presso la palestra e nel pomeriggio ad Ormea nella sala della Società Operaia.

"Sono stati interessati 96 residenti, segnalati dai quattro medici di base" - scrivono dal comune di Garessio - "Ringraziamo per l'ottima organizzazione il direttore dell'ASL CN1 Sud-Est dott. Enrico Ferreri e la dott.ssa Righello, oltre che la Protezione Civile e la squadra A.I.B. di Garessio coordinati dall'assessore Roberto Sandini. Si procederà quanto prima con l'estensione della campagna vaccinale".

"Ieri pomeriggio nel salone della Società Operaia 1889 sono stati vaccinati 96 ultra ottantenni" - spiega il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris - "Tutto si è svolto con rapidità e puntualità grazie alla perfetta organizzazione. Ringrazio il Direttore del Distretto Sanitario e tutti gli operatori del servizio infermieristico territoriale per l’impegno e la disponibilità. Grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione locale, dagli amministratori e dal personale del Comune ai volontari della Croce Bianca, della Pro Loco, dell'Ulmeta e dei Vigili del Fuoco".