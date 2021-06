Lavorare in montagna: cercasi nuovo gestore per il rifugio Carbonetto in Valle Stura

Il Comune di Demonte ha avviato la gara d'appalto per la gestione del rifugio escursionistico Carbonetto (1874 m) nel vallone dell'Arma in Valle Stura - precisamente sulla strada comunale che da Demonte conduce al colle di Valcavera -. La durata per l'affidamento dell'immobile è di sei anni rinnovabile una sola volta con un canone annuo di 3mila euro come base d'asta per la locazione dei locali ad uso presidio.

L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economica più vantaggiosa che sarà determinata sulla base di un progetto di gestione della struttura, delle esperienze maturate nella gestione di strutture ricettive e del canone di locazione offerto al Comune.

Possono partecipare alla gara: imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), associazioni temporanee d’impresa e associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale, di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività turistico-ricettiva prevista. Le associazioni non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.

Gli interessati possono presentare domanda in busta chiusa e sigillata oppure direttamente al Municipio con intestazione: Comune di Demonte – via Martiri e Caduti n° 13 – 12014 Demonte - entro le ore 12 di mercoledì 24 marzo 2021 e con l'indicazione sul plico "Non aprire - offerta per concessione in uso rifugio "Carbonetto".

Ulteriori informazioni relative alla gara contattare il numero 0171.95122 int.3 (geom. Valerio Dalmasso) oppure via fax allo 0171.95416 - nei giorni di apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.