Nel primo giorno di Dad, flashmob dei genitori a Busca

Dopo la manifestazione di venerdì 5 marzo a Cuneo, anche a Busca i genitori si uniranno in presidio davanti all'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci in via Carletto Michelis 2 nel primo giorno di ritorno alla Dad al 100% per ogni ordine e grado di scuola (nidi esclusi) in 21 distretti piemontesi. La stretta da ordinanza regionale riguarda tutti gli istituti cuneesi.

Lunedì 8 marzo alle 8,10 le famiglie degli alunni buschesi manifesteranno il loro dissenso rispetto al ritorno alle lezioni in remoto per le scolaresche.

"Uniamoci per i diritti dei nostri figli - si legge nella locandina redatta per l'occasione - Lunedì non davanti ai pc, ma davanti alla scuola per far sentire la nostra voce e quella degli studenti. Vogliamo le scuole aperte perchè è un diritto. Inoltre la scuola è sicura, sana e i nostri figli rispettano rigorosamente le regole imposte. I ragazzi hanno bisogno di mantenere viva la socializzazione. I nostri figli e le loro famiglie non devono pagare per gli errori commessi da chi ci governa."





L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. "Bisognerà avere la mascherina, rispettare la distanza di 1 metro ed evitare assembramenti. Chiediamo di non presentarsi con i bambini."