Nino Perino è stato nominato socio "Emerito" del Soccorso Alpino della Val Maira

È un riconoscimento, può essere conferito dal Presidente Nazionale del Soccorso come “riconoscimento per un socio che sia distinto in modo del tutto particolare per intensità, continuità, capacità e abilità della propria azione nelle complessive attività svolte a favore del C.N.S.A.S.” come indicato nello regolamento generale.

Nino Perino è una figura carismatica e simbolo dell’alpinismo nelle valli del cuneese, in particolare della “sua” Valle Maira. Guida alpina, maestro di sci, precursore di un turismo integrato all’attività alpinistica, ha saputo mettere a disposizione del Soccorso Alpino e della Squadra tutte le proprie competenze e passioni, prima come Volontario, poi come Tecnico di Elisoccorso e infine, per molti anni, come Capostazione.

In tanti anni di impegno, sempre in prima fila, ha guidato e fatto crescere la Stazione di Dronero dal punto di vista tecnico e morale, tramettendo e condividendo le capacità tecniche, organizzative ed umane. Sempre il primo ad arrivare, il primo a caricarsi lo zaino più pesante, ha coordinato e portato a termine centinaia gli interventi con professionalità, competenza, e una grande umanità, forse burbera e severa, come sono severe le montagne e quelli che vi abitano. Dal 06/03/2019 ha dovuto lasciare la parte più operativa della la Squadra e il Corpo per raggiunti limiti di età, ma continua ad essere presente con i suoi preziosi consigli e suggerimenti, di alpinista profondo conoscitore della montagna.

Grazie Nino da parte della tua squadra e di tutti i volontari che ti hanno conosciuto e hanno potuto imparare tanto da te.