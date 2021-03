Rifreddo: risalgono a 14 i Covid-positivi in paese, ma nessun ricoverato

A l’attuale situazione sanitaria del paese è stato direttamente il primo cittadino Cesare Cavallo. “Negli scorsi giorni purtroppo - scrive il sindaco - mi è arrivata la comunicazione che altri nostri concittadini sono risultati positivi al Covid tanto che adesso i positivi sono 14. Numero che fa si che la percentuale dei positivi si attesti all’uno per cento della popolazione. Un dato certo basso in assoluto ma che è salito rapidamente e che non può non preoccupare. Per questo ho scritto alla Asl ed alla Regione affinché procedano celermente, come prevedono le norme per le Zone rosse, ad attuare uno specifico piano vaccinale per la nostra area. Approfitto poi dello spazio per ringraziare i rifreddesi per la pazienza fin qui dimostrata nel rispettare le regole anti Coronavirus ed invito gli stessi a continuare a mettere in atto tutte le precauzioni per evitare di ammalarsi”.