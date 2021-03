USPP: "Dipendente del carcere di Cuneo positivo al Covid, ma gli chiedono di rientrare nonostante fossero informati del suo stato di salute"

“Un Agente di Polizia Penitenziaria del Reparto di Cuneo, nonostante fosse in isolamento da molti giorni, su disposizione della Autorità Sanitarie Territoriali, poiché affetto da Covid19, è stato contattato dal personale dell’istituto, chiedendogli il rientro in servizio nel turno pomeridiano, benché il dipendente abbia correttamente e responsabilmente informato la Direzione del proprio stato di salute, presentando adeguata certificazione medica", a riportare la notizia dell'evento avvenuto oggi, domenica 7 marzo, presso la Casa Circondariale di Cuneo, è l’USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) "Inutile sottolineare come l’agire “gerarchico” dell’Amministrazione stia mettendo a rischio l’incolumità dell’intera collettività dell’Istituto (detenuti, personale di Polizia e civile), e come si stiano letteralmente calpestando le regole dei vigenti protocolli di prevenzione sanitaria Covid-19” si legge nella nota del sindacato.

Sull’episodio Roberto Streva, Segretario Regionale dell’USPP aggiunge: “Il gravissimo episodio di oggi è l’ennesima prova di una gestione dell’istituto, quanto meno singolare, usando un eufemismo. Da tempo noi dell’USPP stiamo segnalando condotte della Direzione anomale e non affatto rispettose di chi rappresenta il personale, così come da mesi rappresentiamo l’esigenza di avviare dei confronti sull’organizzazione del lavoro e sulle criticità dell’Istituto. Richieste che però non trovano alcun ascolto. Uno stato di immobilismo che proprio recentemente ha indotto l’USPP, unitamente ad altre OO.SS., a proclamare uno stato di agitazione. La situazione, nel suo complesso, è stata già segnalata al Provveditore Regionale di Torino, a cui si fa l’ennesimo appello e dal quale si attendono interventi immediati e concreti per risolvere le gravi criticità”