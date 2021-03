“DAD= Dimenticati A Domicilio”: la protesta dei genitori di Scuole Aperte Cuneo arriva davanti al Municipio (VIDEO)

“La scuola in presenza come percorso di libertà”, “La scuola non è una priorità ma è LA PRIORITA’” ,“GENERAZIONE 2000: ISOLATA E ALIENATA” queste le scritte di alcuni cartelli di protesta contro la didattica a distanza affissi davanti al Comune di Cuneo dai genitori degli studenti.

Un’iniziativa, quella proposta dal gruppo di protesta Scuole Aperte Cuneo, per amplificare e far sentire la voce di tutti coloro che negli scorsi giorni hanno ricevuto la comunicazione della chiusura delle scuole, a partire dalle materne fino ad arrivare alle superiori.

“Rifiutiamo la DAD. Non siamo assolutamente d’accordo con questa scelta perché le scuole sono degli ambienti sicuri. Non c’è stato contagio all’interno degli istituti, se non qualche sporadico caso che già era stato previsto a settembre. Davvero non riusciamo ad accettarlo. Domani manifesteremo nuovamente, ci stiamo unendo in tutta la provincia e a livello nazionale: infatti i sta creando un coordinamento. Domani, lunedì 8 marzo, ci sarà uno sciopero della DAD. Chiediamo ai genitori di lasciare i bambini con un manifesto davanti alla webcam dove si chiarisce che non si parteciperà alle lezioni a distanza. Inoltre invitiamo alunni e genitori a partecipare al corteo organizzato domani, che partirà dal Duomo, dove faremo delle richieste. VOGLIAMO LE SCUOLE APERTE A CUNEO!” queste le parole di una delle mamme organizzatrici, Sara Mondino.