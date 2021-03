Panero (Rifondazione Comunista): "Chiudendo le scuole, lasciando aperte le fabbriche e i centri commerciali non si difende la salute ma il Pil"

Ad un anno di distanza siamo punto a capo: scuole chiuse per almeno due settimane, ma visti i precedenti c’è poco da star tranquilli. Siamo tutt* più stanchi e disillusi eppure in questi mesi di pandemia, ed anche prima, si sarebbero potute fare molte cose per migliorare la situazione.

Invece non si sono voluti prendere provvedimenti strutturali quando si sarebbe potuto, come la riduzione del numero di alunni per classe, un serio piano di edilizia scolastica, l’assunzione di personale scolastico anziché basarsi sempre e comunque sul precariato.

Clamoroso poi il tema trasporti, demandato alle regioni. Non si sono voluti prendere questi provvedimenti non per incapacità ma per scelta: a fronte di nuove e puntuali ondate pandemiche, ampiamente previste, ci viene detto che è fuori dalle scuole che avvengono i contagi, però le prime ad essere chiuse sono le scuole stesse: non solo luoghi più sicuri ma anche quelli che formano la coscienza del rispetto delle regole anti-Covid.

Non possiamo considerare didattico l’insegnamento a distanza, non ci sono le condizioni materiali, spesso i minori vengono lasciati alla custodia dei nonni, con tutti i rischi del caso o addirittura soli.

Invece il neo-Ministro dell’istruzione annuncia che la Didattica a Distanza continuerà anche dopo la fine della pandemia!

L’abbandono è sempre più alto venendo così meno un diritto costituzionale: chiudere le scuole e lasciare aperte le fabbriche e i centri commerciali non serve a difendere la salute ma il Prodotto Interno Lordo.

Il governo Draghi (come quelli precedenti a guida Conte) sono stati in grado di imporre sacrifici e restrizioni incredibili agli italiani ma incapaci di imporre regole alle aziende farmaceutiche che hanno ricevuto quantità enormi di denaro pubblico.

I brevetti sui vaccini, l’idea stessa che si possa speculare sulla salute delle persone è il capitalismo spiegato a tutti.

Ora servirebbe un lockdown totale di alcune settimane finalizzato alla vaccinazione di massa, per poi riaprire tutto gradualmente, invece a pagare sono ancora una volta coloro che andrebbero più tutelati.

Ben vengano le migliaia di richieste dei genitori girate ai dirigenti scolastici per chiedere che i bambini ed i ragazzi che hanno diritto all’insegnamento in presenza lo abbiano, come previsto dalla nota n°1990 emessa a seguito del DCPM del 3 novembre 2020 ripresa dalla nota ministeriale U0000343 del 4 marzo 2021 non per creare alunni di seria A e di serie B ma per dimostrare che questo modo di procedere è inutile e dannoso.

Fabio Panero

Segretario regionale Rifondazione Comunista