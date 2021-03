In ospedale crescono i ricoveri Covid: l'Asl attiva ulteriori posti letto

Continua a salire il numero dei contagi insieme a numero dei casi da seguire sul territorio e quello dei pazienti da ricoverare in ospedale.

La situazione delle strutture sanitarie è critica, con un numero di ricoveri di pazienti COVID+ a Verduno che ha superato le 80 unità in data 6 marzo, con più di 20 pazienti tra questi ricoverati in ventilazione assistita (terapia subintensiva e intensiva).

Nella giornata di oggi, 7 marzo 2021, l'Asl Cn2 provvederà ad attivare ulteriori letti di degenza Covid, a spese della degenza di area chirurgica e medica e della disponibilità degli operatori sanitari della ASL.

"L'afflusso di nuovi pazienti in Pronto Soccorso è continuo - scrivono in una nota dall'azienda sanitaria - e la capacità di accogliere in regime di ricovero è limitata dal fatto che le aree di degenza non Covid (a differenza delle scorse "ondate") sono sature.

Già nella scorsa settimana è stata ridotta l'attività chirurgica programmata e venerdi 5 marzo è stata data disposizione di abolire ogni attività programmata, sia ambulatoriale che in regime di ricovero, allo scopo di dedicare ulteriori risorse all'accoglienza dei pazienti COVID+ in regime di ricovero.

La decisione di bloccare le attività programmate comporta una riduzione della capacità di affrontare gli altri problemi di salute della popolazione, diversi dall'infezione da SARS-Cov2. Non è stata, quindi, una decisione facile, sebbene necessaria.

Anche la campagna vaccinale, portata a ritmi molto elevati per raggiungere al più presto la condizione di immunità di popolazione che sarebbe necessaria per ridurre o evitare il contagio, potrebbe essere rallentata se fosse necessario dedicare ulteriori risorse ai ricoveri o all'assistenza di soggetti affetti da Covid clinicamente compromessi (a domicilio o in regime di ricovero).

E' assolutamente necessario - ricordano i sanitari facendo appello ai cittadini - che la popolazione comprenda la serietà della situazione e che rispetti le regole di distanziamento sociale e di igiene personale e pubblica.​

Se si desidera uscire rapidamente dalla pandemia, occorre attenersi alle regole. Non rispettarle, potrebbe compromettere la capacità di affrontare i problemi di salute diversi dall'infezione da SARS-Cov2, compromettere la campagna vaccinale e compromettere la ripresa economica e sociale.

La struttura sanitaria sta compiendo, per la terza volta in un anno, uno sforzo immane per accogliere e curare i pazienti affetti da COVID, chiediamo, quindi, ancora uno sforzo da parte della popolazione.