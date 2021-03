Gionni Marengo e la Apro Formazione protagonisti a 7 MINUTI con Flavia Monteleone lunedì alle 21

Domani sera, come ogni lunedì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, 7 MINUTI con Flavia Monteleone , programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

L'ospite della serata sarà Gionni Marengo, presidente di Apro Formazione.

Un'intervista a tutto campo al leader di uno dei centri di formazione professionale di eccellenza, non solo nel panorama provinciale, ma di tutto il nordovest. Il tema dell'istruzione tecnica finalizzata ad un immediato ingresso nel mondo del lavoro sta diventando sempre più centrale alla luce dell'attualità: il Recovery Plan e il Next Generation Eu prevedono cospicui investimenti sui centri di formazione professionale come base per una ripartenza solida e duratura del nostro sistema economico produttivo.

