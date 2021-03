Volley A2/F: I risultati della 2^ giornata di Pool Promozione e la classifica aggiornata

Dopo l’anticipo di ieri tra Lpm Bam Mondovì e Cutrofiano e che ha visto la vittoria per 3-0 delle Pumine di Delmati, oggi si è completato il quadro degli impegni della seconda giornata di Pool Promozione. L’Acqua & Sapone Roma è riuscita ad avere la meglio del Volley Soverato per 3-0.

Le calabresi hanno giocato una buona partita, ma nelle fasi finali dei set ha prevalso l’esperienza e la qualità delle capitoline. Emozioni e spettacolo nella sfida tra Omag San Giovanni in Marignano ed Eurospin Pinerolo, terminata con la vittoria al tie-break delle padrone di casa. Le romagnole si erano portate sul 2-0, prima di subire il ritorno delle piemontesi. Il tie-break ha finito per premiare la Omag al termine di un’autentica battaglia.

Esordio vincente del Cbf Macerata, che concede un set alla Sigel Marsala e poi prende il largo andando a vincere per 3-1. Prima vittoria in Pool Promozione anche per il Green Warriors Sassuolo, che supera il Vallefoglia per 3-1. Ecco i risultati della seconda giornata e la classifica aggiornata:

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI POOL PROMOZIONE

A&S Roma Volley Soverato 3-0 S. G. Marignano Eur. Pinerolo 3-2 Cbf Macerata Sigel Marsala 3-1 Lpm Bam Mondovì Cdm Cutrofiano 3-0 G.W. Sassuolo Meg. Vallefoglia 3-1

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

1 LPM BAM MONDOVI’ 47 2 A&S ROMA* 47 3 M. VALLEFOGLIA 44 4 EUR. PINEROLO* 38 5 CDM CUTROFIANO * 37 6 CBF MACERATA* 36 7 SIGEL MARSALA 35 8 VOLLEY SOVERATO 33 9 S.G.IN MARIGNANO 33 10 G.W. SASSUOLO 31

*una gara da recuperare