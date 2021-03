Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Cutrofiano 3-0, la grinta di Beatrice Molinaro: "Questa vittoria ci carica in vista della semifinale di Coppa Italia" (VIDEO)

Una vittoria per riprendere, o meglio per cominciare il cammino in Pool Promozione! La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio ha superato con un perentorio 3-0 il Cuore di Mamma Cutrofiano. Un successo meritato e rotondo, nonostante le difficoltà affrontate nel primo e nel secondo set.

Tutte le Pumine di Delmati hanno espresso un'ottima pallavolo, all'insegna della grinta e della determinazione. Tra le migliori in campo la centrale Beatrice Molinaro, autrice di 12 punti. Ecco il suo commento raccolto al termine del match contro la compagine salentina: