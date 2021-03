Volley A2/M: La capolista Bergamo non lascia scampo ai Galletti! Il Vbc Synergy Mondovì cede in casa per 0-3

Pronostici rispettati nel match tra Vbc Synergy Mondovì e Agnelli Tipiesse Bergamo. La squadra lombarda dell’ex Jernej Terpin vince agevolmente per 3-0 e consolida la sua indiscussa leadership della serie A2. Troppo evidente la superiorità tecnica dei bergamaschi.

I Galletti hanno cercato di creare dei grattacapi alla difesa ospite, ma l’esperienza e le qualità dei vari Santangelo, Pierotti e lo stesso Terpin hanno fatto la differenza. Bergamo ordinato e preciso sia in attacco, che in difesa, mentre i monregalesi con il trascorrere dei minuti hanno esaurito la grinta e la voglia di lottare iniziale. Una sconfitta come detto preventivabile per i Galletti, che domenica prossima scenderanno nuovamente in campo al PalaManera per ospitare la Libertas Brianza Cantù.

PRIMO SET: Buona partenza dei padroni di casa, avanti 7-6. Rapido controsorpasso della squadra lombarda, che dopo l’attacco di Pierotti si porta sul 7-9. Efficaci gli attacchi dei centrali monregalesi e Vbc ad una sola lunghezza dagli avversari. Galletti che raggiungono la parità sul 13-13 grazie ad una “fucilata” di Matteo Paoletti. Nuovo break a favore di Bergamo, che sfrutta a dovere la battuta potente di “JJ” Terpin. Sul punteggio di 13-16 arriva il primo time-out chiesto dal tecnico Mario Barbiero. Il mani-out sull’attacco di Santangelo consente all’Olimpia di volare sul 16-20. I padroni di casa non demordono e recuperano due lunghezze. Ancora Santangelo a segno e 5 set-point per Bergamo sul 19-24. Time-out di Barbiero. Paoletti annulla le prime due palle set, ma al terzo tentativo ci pensa Terpin a chiudere i conti sul 21-25.

SECONDO SET: Si riparte con l’errore di Terpin per il primo punto Vbc. Pierotti e Santangelo sempre più protagonisti e Bergamo avanti 3-6. Time-out richiesto da coach Barbiero sul 3-7. Pipe vincente di Borgogno e Galletti a due lunghezze dai lombardi. Gli ospiti riprendono a spingere. Doppio attacco vincente di Milesi e Olimpia sul 15-21. Nuovo time-out chiesto dalla panchina monregalese sul punteggio di 15-22. Si torna in campo, ma giusto il tempo per assistere al filotto di tre punti consecutivi dei bergamaschi, che grazie all’ace di Milesi chiudono il parziale sul 15-25.

TERZO SET: Bergamo in pressing anche in avvio di terzo set. Con Terpin al servizio, Bergamo si porta subito sul 2-5. Nei monregalesi entra in campo Camperi al posto di Ferrini. Ospiti avanti 5-8. La formazione ospite gioca ormai sul velluto e va in fuga sul 7-14. Time-out di coach Barbiero sul 7-15. Aumenta il distacco tra le due formazioni. Dopo l’ace di Mancin si arriva sul punteggio di 9-20. Il Vbc cerca di rendere meno pesante il punteggio, ma gli ospiti sono vicinissimi al successo. Vittoria che giunge con l’errore in battuta di Milano per il definitivo 14-25.