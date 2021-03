Sconfitta senza attenuanti per il Vbc Synergy Mondovì, superato in casa dalla capolista Agnelli Tipiesse Bergamo con un secco 0-3. Per i lombardi dell'ex "JJ" Terpin una vittoria meritata e mai messa in discussione, nonostante un approccio piuttosto positivo alla gara da parte dei Galletti di Barbiero. Il commento dello schiacciatore Luca Borgogno, raccolto al termine del match: