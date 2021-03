Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante Jasna, Marta Bassino quinta a metà gara

Marta Bassino in quinta posizione al termine della manche che ha aperto il gigante di Jasna, in Slovacchia.

La campionessa cuneese è sempre più vicina alla vittoria della coppa di specialità con una gara d'anticipo, visto il vantaggio di quasi mezzo secondo sulla francese Tessa Worley, la più immediata inseguitrice.

Marta, al via con il pettorale numero 6, scia bene pur senza spingere troppo sull'acceleratore e completa la prova in 1:09.19, a 0.84 dal primo posto di Mikaela Shiffrin.

Seconda Petra Vlhova, terza Maryna Gasienica-Daniel, poi Nina O Brien. Federica Brignone sesta.

Bassino dopo la prima manche (ufficio stampa FISI): "Ho sciato in controllo, forse ho rallentato un po’ nella parte finale. Bisogna prendere bene il ritmo e tenere quell’insù una pista del genere perché non ci sono grandi intoppi. Continuo a rimanere concentrata su me stessa"

Alle 12.30 scatta la seconda manche.