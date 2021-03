"Come stanno gli adolescenti?": incontro online del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Come stanno gli adolescenti? Quali tracce ha lasciato in loro questo lungo periodo di pandemia? Ne parliamo martedì 16 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.00 insieme ad alcuni professionisti che si occupano di adolescenti.

Per partecipare all’incontro online è necessario iscriversi inviando una mail a centro.famiglie@csac-cn.it .

La proposta, che avrà una durata triennale, è quella di lavorare insieme con e tra famiglie per promuovere azioni formative, aggregative, culturali, di supporto che possano essere un’opportunità per rispondere in modo adeguato ai bisogni espressi dalle famiglie stesse.