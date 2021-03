Il Piemonte come il Wyoming nel sensazionale scatto del fotografo Tino Gerbaldo

Monasterolo e Ruffia, Stato del Wyoming. Mucche immerse nei verdi pascoli e all’orizzonte un gigante di roccia che domina la scena. Sembra una foto scattata negli USA, ma in realtà, come detto, siamo tra Monasterolo e Ruffia, ai piedi del monte Teton, pardon del Monviso.

In effetti, guardando la foto si ha come l’impressione di ammirare un tratto del Grand Teton National Park, appunto in Wyoming e di giocare al più classico dei rompicapo enigmistici: “Trova le differenze”.