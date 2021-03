Ramassin del Monviso- Valle Bronda: nuovo accordo per nuovi mercati

Siglato sabato mattina (6 marzo) nel municipio di Castellar il nuovo ’accordo commerciale tra il Consorzio Ramassin del Monviso-Valle Bronda, presidio Slow Food con la Joinfruit di Verzuolo e la Ponso Cooperativa Agricola di Saluzzo.

Due sono i punti fondamentali della nuova sfida commerciale verso la grande distribuzione del Ramassin, la piccola e rustica susina blu-violetta della specie delle susine cosiddette "Siriache" coltivata in questa area.

Li ha illustrati Dario Morello presidente del Consorzio nato nel 2006 che raccoglie i produttori dei comuni di Brondello, Castellar, Pagno, della parte collinare di Saluzzo. “Uno, la certezza che devono avere le aziende agricole di un certo reddito per poter sopravvivere con la data del pagamento e, secondo la filosofia Slow Food del cibo “buono, pulito e giusto” un prezzo di riferimento sotto il quale non scendere.

L’altro punto di forza riguarda l’espansione del mercato attraverso la promozione del prodotto a cura dei partner dell’accordo. Inoltre i soci del raggruppamento verseranno una percentuale minima al Consorzio stesso per rafforzare ulteriormente la valorizzazione del prodotto legata allo sviluppo del territorio.

In presenza i referenti: Michele Ponso titolare dell’omonima azienda e Bruno Sacchi direttore della Joinfruit , in collegamento il vice sindaco di Pagno e il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.

Commenta il pro sindaco di Castellar Eros Demarchi “Un bel progetto con la centralità nella clausola che i produttori abbiamo garantito un prezzo minimo, che li tuteli da sorprese. Questo mi auguro faccia avvicinare al Consorzio i piccoli coltivatori che magari si erano allontanati in questi anni. Attualmente la produzione del ramassin del Consorzio è di circa 1000 quintali, il 30 per cento della capacità produttiva dell’area. Tra gli plus del nuovo contratto anche il fatto che i produttori verranno agevolati nel fornire il prodotto sfuso, e non più in cesti da mezzo kg, operazione che verrà fatta dal magazzino".

Il sindaco Calderoni ha espresso soddisfazione “l’accordo rafforza la rete commerciale a supporto di una coltivazione tipica, antica, caratteristica per la specificità del terreno e del microclima e che si inserisce in un territorio dal fascino particolare con appezzamenti curati come se fossero il guardino di casa". Per questa coltivazione di nicchia, è a disposizione il marchio di Terres Monviso. Applaudita la promozione abbinata allo sviluppo economico del territorio.

Sono già allo studio iniziative di promozione e di packaging per rendere riconoscibile e inconfondibile il ramassin del Monviso-Valle Bronda