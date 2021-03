Cavallermaggiore: nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici in via San Giorgio

La nuova colonnina è situata in via San Giorgio, nei pressi della rotatoria “Biraghi”, consente la ricarica contemporanea di quattro veicoli: infatti è dotata di 2 prese a incasso conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2 tipo “Mennekes” a sette connettori in corrente alternata (CA) trifase, con potenza ciascuna di 22 kW a 32 Ampère e 400 Volt di tensione (per autovetture) oltre a 2 prese a incasso conformi al Tipo 3A della normativa CEI EN 62196-2 tipo “Scame” in corrente alternata (CA) monofase con potenza di 3,5 kW a 16 Ampère e 230 Volt (per motocicli).