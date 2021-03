Il Giro d'Italia Femminile partirà da Fossano: l’annuncio oggi nella giornata della donna

La prima tappa del Giro Rosa o Giro d'Italia Femminile Internazionale partirà da Fossano il 2 luglio 2021. L’incontro che ha sancito l’annuncio, confermato dal sopralluogo tecnico del patron del Giro Giuseppe Rivolta, si è svolto oggi nella Giornata internazionale della donna.



Le cicliste partiranno da via Roma, all’altezza di piazza Manfredi, mentre il villaggio verrà posto in piazza Castello dove sarà presente tutta la carovana della gara. Bisognerà ancora attendere qualche giorno per i dettagli del percorso della primissima tappa, che sarà una cronometro a squadre da Fossano a Cuneo.



Il sindaco di Fossano Dario Tallone esprime grande soddisfazione per l’annuncio di questo evento: “ho voluto fortemente che quest'incontro si svolgesse proprio nella giornata della Festa della Donna - commenta il primo cittadino - in modo che assumesse una doppia valenza simbolica. Negli ultimi anni il ciclismo femminile ha assunto una sempre maggiore rilevanza e questa sarà una fondamentale occasione per il rilancio del turismo facendo conoscere la nostra amata Fossano in tutto il mondo”.



Presenti all’annuncio presso la sala rossa del comune di Fossano, il sindaco Tallone, il senatore Giorgio Maria Bergesio, l’assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino, il promotore dell’iniziativa Stefano Tealdi, Paolo Bruno dell’associazione turistica Mondolé che segue l’organizzazione delle tappe piemontesi e il comandante della Polizia Municipale Giacomo Cuniberti.