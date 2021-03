Lotta al revenge porn, il Garante della Privacy attiva canale di emergenza con Facebook

Contro il revenge porn, odiosa forma di violenza sulle donne e più, in generale, contro la pornografia non consensuale, il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di mettere a disposizione sul proprio sito un canale di emergenza, come ha annunciato in una nota.

Dall’8 marzo, le persone che temono che le loro foto o i loro video intimi possano essere stati diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, potranno inviare una segnalazione su www.gpdp.it/revengeporn e ottenere il blocco delle immagini.

Nei casi, invece, in cui immagini o video intimi siano stati già condivisi senza consenso, è sempre possibile fare una segnalazione su Facebook o su Instagram. Anche in questo caso il social network è in grado di ridurre al minimo il danno utilizzando la stessa combinazione di impronte digitali e tecnologia di corrispondenza delle foto in modo che non vengano condivise di nuovo.

Facebook, utilizzando l'apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale è, inoltre, in grado di rilevare, in modo proattivo, le immagini o i video di nudo che vengono condivisi senza permesso.

Ma cos’è il revenge porn, cosiddetto pornovendetta? Non è altro che la diffusione senza consenso di foto o video molto intimi, che ritraggono atti sessuali o nudità, con lo scopo di ricattare o sottoporre a gogna sociale la persona coinvolta. Un’ulteriore complicazione è che, dopo un semplice clic, si perde il controllo di ciò che si è pubblicato sul web. Distruggendo la reputazione e, spesso, anche la vita della vittima.

In questi casi, la prima azione da compiere è denunciare tutto alle forze dell’ordine, perché diffondere contenuti intimi senza consenso è un reato. La Legge 69/2019 ha introdotto la fattispecie di reato nota come porno vendetta, disciplinandola mediante l’articolo 612-ter del codice penale. Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è prevista per gli autori fino a sei anni di reclusione e multe che vanno dai 5mila ai 15mila euro. La portata della norma ha un‘applicazione ampia ed investe non solo ex mariti, ex mogli, ex fidanzati e compagne, ma anche coloro che hanno ricevuto foto e video e le fanno rimbalzare sul web senza il consenso della vittima.