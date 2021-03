L'ANA Mondovì piange Giuseppe Aimo

E’ “andato avanti”, come dicono gli Alpini, Giuseppe Aimo già capogruppo di Mondovì-Gratteria.

"Beppe, come lo chiamavano, tutti era una persona umile e affezionata al nostro mondo" - lo ricorda il presidente della Sezione Gianpiero Gazzano. - "Lavoratore silenzioso ma sempre presente agli eventi e alle manifestazioni è stato per anni segretario della Sezione alla quale ha dedicato tempo, energie e passione. Non c’è Gruppo o alpino che non lo ricordi seduto alla scrivania per svolgere le sue mansioni. Punto di riferimento per anni lascia un grande vuoto nella Famiglia Alpina. Da parte del Consiglio Direttivo di tutti gli Alpini del monregalese giungano ai famigliari le più sentite condoglianze".

Le esequie si terranno oggi, lunedì 8 marzo, alle 15 presso la parrocchia della frazione Gratteria di Mondovì.