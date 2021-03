A Niella Tanaro un secolo di arte bianca racchiuso in una laminatrice

Un secolo di storia dell'arte bianca italo-francese raccontano da una laminatrice che da oggi è esposta in municipio a Niella Tanaro.

Una bella iniziativa che celebra il rapporto del paese monregalese con la Costa Azzura.

Lo strumento è stato donato dai fratelli Robert e Alain Moro, ultimi panettieri niellesi a Nizza. La loro panetteria, in rue Pastorelli, conserva nelle sue pareti la storia di tre generazioni di panettieri niellesi e ha chiuso lo scorso 24 dicembre, dopo cinquant'anni di attività.

"E' una pagina dell'arte bianca niellese che si chiude" - spiega la giornalista Géraldine Giraud che ha raccontato la storia di questo panificio nel suo docufilm che uscirà ad aprile in Francia (leggi qui) - "Erano gli ultimi in attività a fare un pane tradizionale buonissimo, le loro 'micchete' erano come quelle di Niella e poi la loro 'pissaladière', la famosa torta alle cipolle di Nizza, una vera istituzione da noi".