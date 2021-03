Piemonte prossimo alla zona rossa, Icardi: "Siamo vicini alla soglia che fa scattare la misura"

Molto probabilmente il Piemonte da lunedì prossimo entrerà in zona rossa.

A confermarlo è l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, che questa mattina è stato intervistato da Radio Veronica One.



"Il rischio zona rossa - ha spiegato l'esponente della giunta Cirio - è concreto. Ci avviciniamo ai 250 positivi ogni 100 mila abitanti, che è la soglia che fa scattare la misura. La contagiosità molto elevata della variante inglese sta facendo aumentare in modo molto significativo i numeri".



"Domani sera - ha proseguito - avremo tutti i dati e mercoledì potremo già dare una proiezione, ma è probabile che il Piemonte passerà in zona rossa".