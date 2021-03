Racconigi, 8 marzo: una mostra a cielo aperto racconta cosa significa oggi essere donna in Italia

Mostra a cielo aperto in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne a Racconigi.

Diversi i temi trattati: dal significato dell'essere donna nell'attuale società, al diritto all’aborto, dalla discussa tampon tax, alla parità salariale, passando per la violenza sulle donne e le lotte portate avanti per la parità di genere. E ancora le lotte che restano da fare "perché sì, nel 2021, c'è ancora tanto da fare per i diritti delle donne e non possiamo dichiarare di aver raggiunto l’obiettivo.