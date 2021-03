Saluzzo, l’ Associazione Collegium Artium fa i conti con i disastrosi effetti della pandemia Covid

A Saluzzo la Cultura passava anche attraverso i bei momenti che prendevano vita nella splendida cornice della “Croce Nera”.

L'Associazione Collegium Artium, che gestisce il prestigioso “gioiello barocco” di Piazzetta San Nicola, deve fare i conti, come tutti, con i disastrosi effetti della pandemia e così si racconta: “ Il 2020 è stato un anno sospeso, in cui siamo riusciti a realizzare soltanto 3 eventi in collaborazione con “Gli Amici della Musica di Savigliano”, contro i 20/25 degli anni più felici. Abbiamo dovuto adottare le misure di sicurezza in funzione dell’emergenza sanitaria sanificando gli spazi, dimezzando i posti a sedere e attuando tutte le misure previste dai vari Dpcm. Il nostro pubblico affezionato ha risposto bene alle proposte con tre meravigliosi “sold out” godendosi le poche opportunità che siamo riusciti ad offrire loro nel breve tempo di “libertà vigilata”.

Siamo riusciti a dotare la “Croce Nera” di un innovativo sistema di riduzione dell’umidità di risalita, grazie soprattutto agli importanti contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e della Banca Credem.

Abbiamo altri progetti finalizzati a mantenere il buono stato della Chiesa, ma questa incertezza anche economica, non permette sicuramente di iniziare i lavori necessari.

Ad inizio anno abbiamo avviato la campagna di tesseramento e siamo molto soddisfatti perché i nostri soci fedeli hanno risposto prontamente, credendo ancora una volta nell’ Associazione Collegium Artium e nelle attività che abbiamo sempre portato avanti nel corso degli anni.

Quindi grazie a tutti e grazie anche a quelle persone che vorranno sostenerci economicamente con nuovo tesseramento o donazione. Associazione Culturale Collegium Artium. I nostri contatti sono : email : collegiumartium.saluzzo@gmail.com Cell : 335 8034197 338 2092991