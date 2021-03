Un'auto si è ribaltata questa sera, lunedì 8 marzo, alle ore 19,10 lungo la strada provinciale 29.

Il sinistro si è verificato 200 metri fuori l'abitato di Moretta in direzione Cardè. La vettura, cappottata sarebbe finita in un fossato. Sul posto per mettere in sicurezza il mezzo e per liberare la persona incastrata è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo.