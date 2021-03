Gatti e alimenti consigliati per la crescita

La prima domanda che si pone il proprietario di un gatto è: quale alimento è quello giusto per farlo crescere sano? Cibo umido o crocchette? Carne cruda o in scatola? E quale cibo è adatto per ciascuna fase di crescita e età del gatto? Cercheremo di rispondere a tutte queste domande a cominciare dal suggerire una visita al sito www.benesserepet.com per avere un'idea dei prodotti per gli amici a quattro zampe, dal pet food alla cosmesi.

L'imprinting alimentare nei cuccioli di gatto

Nelle prime settimane di vita, i mici si nutrono del latte della madre che è sufficiente a soddisfare le loro necessità nutrizionali. Nel caso in cui, la madre per vari motivi non ha potuto allattare i cuccioli o vi siete ritrovati con degli orfanelli in casa, il latte artificiale è in grado di sostituire quello materno.

A circa un mese di vita, i piccoli possono cominciare con degli spuntini di cibo per gattini, si tratta di prodotti alimentari commerciali il cui valore energetico e nutritivo è superiore a quello del cibo per gatti giovani e adulti, sono cibi ricchi di vitamine e minerali per il sostegno della crescita, sono propriamente alimenti consigliati per la crescita del gatto da alternare al latte. Al terzo mese, i gattini sono già svezzati perché intanto nei precedenti due mesi al micio si riduce la quantità di latte per alternare cibi secchi e cibi umidi. Dal quarto mese in poi, il micio può essere considerato un giovane gatto che idealmente ha “assaggiato” tutte le varianti di cibo adatte a lui dall’alimento umido al croccantino.

L’imprinting alimentare, infatti, si fissa nel gatto entro le prime dodici settimane: se durante questo breve lasso di tempo, il gatto ha assaggiato poche varietà di cibo, da adulto diventerà un gatto “esigente” e rifiuterà di provare o assaggiare cibo diverso da quello che conosce. La qualità del cibo è altrettanto importante fin dalle prime settimane di vita. Sebbene il proprietario possa prediligere il cibo umido è importante non precludere al gatto l’assaggio anche dei croccantini o altri alimenti secchi che possono essere magari utilizzati e nascosti nei giochi per stimolare la ricerca e l’intelligenza dell’animale, di natura curioso. Durante il primo anno di vita, i gatti mangiano in media 4 piccole razioni di cibo al giorno perché i gatti prediligono le porzioni piccole.

È, quindi, un bene alternare le crocchette ricche di vitamine e minerali per la crescita a porzioni di cibo umido e più succulento a base di carne, pesce o verdure, garantendo la maggior varietà possibile affinché in futuro non rifiuti il cibo anche nel caso in cui si dovesse cambiare la marca di un prodotto o il produttore cambia la ricetta.

Il cibo per gatti giovani, adulti e anziani

A partire dal primo anno di età, il micio può completare il processo di crescita passando al cibo per gatti adulti. La transizione è più facile se si scelgono prodotti composti da alimenti già assaggiati dal gatto nella versione per gattini, mescolando il cibo per gattini al cibo “nuovo”. L’alimentazione del gatto in natura rispetta il suo istinto predatorio e si compone di:

50-60% di cibo proteico;

30% di grassi;

8% di carboidrati;

8% di minerali.

Zucchero, aromi ed esaltatori di sapidità sono esclusi. Quando il gatto invecchia e mostra i primi acciacchi, problemi dentali che complicano la masticazione, la ridotta mobilità, la perdita di vista e udito, o subentrano malattie, l’alimentazione si adegua su consiglio del veterinario e la dieta cambia moderatamente. Gli alimenti devono rimanere sempre di qualità, si riduce l’apporto delle crocchette perché il loro contenuto di carboidrati è troppo elevato rispetto a quello che il gatto riesce ad assimilare con l’età e si favorisce il cibo umido da coadiuvare, se necessario, con integratori specifici per le ossa e le articolazioni e più vitamine.