Ghisolfi: "Quale finanza contro il Covid?"

Quali decisioni finanziarie sono state finora assunte per contrastare gli effetti della pandemia da covid sull'economia reale? Esse corrispondono inoltre a quelle che si sarebbero potute o dovute assumere, attraverso gli atti di competenza dei diversi livelli istituzionali, per ottenere risultati migliori a beneficio di famiglie e imprese e degli stessi Istituti di credito chiamati ad applicarli con la necessità di seguire procedure non di rado complesse per espressa imposizione legislativa?