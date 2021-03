Quali sono i riflessi dei bonus? Parliamone sabato 13 marzo!

Superbonus, Ecobonus, Sismabonus… É l’argomento del momento (pandemia a parte), tra slogan e polemiche sulla complessa materia fiscale e normativa che, a un anno circa dalla sua istituzione, ancora si sta definendo nelle sue molteplici sfaccettature. Ma nel concreto quali sono gli effetti di questi incentivi tanto decantati? Come usufruirne? Perché? Quali sono le procedure burocratico-amministrative? Come si è preparata la “macchina comunale” alla gestione delle pratiche? A queste domande, e non solo, si troveranno le risposte durante il Webinar organizzato delle Associazioni Insieme e A.I.S.P.A. che si svolgerà in modalità online sabato 13 marzo alle 09:30.

Interverranno diversi esperti del settore: Alberto Fissore, geometra libero professionista, per la parte edilizia; Piero e Sandra Golinelli, avvocati, per una lettura in ottica legale; Emanuele Regis, direttore generale Cassa di Risparmio di Savigliano, per la riflessone sul lato economico. Inoltre due esponenti di enti territoriali: Valerio Oderda, Sindaco di Racconigi, per esporre il punto di vista di un comune sulla gestione della disciplina, e Luca Crosetto, Presidente Confartigianato Cuneo, che porta l’esperienza di applicazione pratica attraverso le iniziative dei loro associati.

Marcello Cavallo di Insieme, che modererà l’incontro, e Lucio Riba di AISPA, che lo introdurrà, affermano: «Sappiamo che il tema è già molto dibattuto e approfondito per i professionisti, ma questo Webinar è rivolto ai cittadini, agli amministratori e ai funzionari degli enti preposti, per andare oltre i “tecnicismi” della normativa e capirne i risvolti sotto altri punti di vista: oltre a quello edilizio, c’è da considerare quello economico, amministrativo, legale, sociale… Per questo riteniamo che il terreno non sia ancora sufficientemente battuto».

Per poter partecipare occorre collegarsi al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_X1XSHXSiTi-l1XIyzv9aHA,

dal sito www.associazioneinsieme.info

oppure in diretta Facebook sulla pagina InsiemeAssociazione