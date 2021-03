Gli appuntamenti virtuali per l’8 marzo in Granda

Ecco alcuni eventi organizzati dalle amministrazioni comunali e da alcune associazioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna per ricordare le lotte femminili per le conquiste sociali, economiche e politiche all’interno della società e per riflettere sul ruolo delle donne nell’attuale contesto profondamente segnato dalle restrizioni che ci impone la pandemia da coronavirus.

Nell'ambito dell'#8marzo+ la Cgil provinciale organizza un appuntamento online lunedì 8 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18 per ripercorrere la storia delle donne in Cgil, nelle mobilitazioni e nelle lotte, analizzando inoltre il nostro quotidiano impegno in una battaglia culturale contro gli stereotipi di genere nei linguaggi.

Dalla Resistenza alle grandi conquiste degli anni '70, dal Congresso costitutivo alla assemblea #BelleCiao del 2018, Ilaria Romeo, responsabile dell'Archivio Storico Nazionale della Cgil, racconterà una storia nota guardandola da una prospettiva diversa: lo sguardo rivolto all'altra metà del cielo che rileva come le donne, cambiando se stesse, abbiano significativamente inciso sul cambiamento della società. Manuela Manera, linguista, approfondirà il tema del linguaggio in un'ottica di genere, evidenziandone le relazioni e come le parole siano veicoli di significati e modelli di società. Un percorso tra diritti negati, conquistati e da conquistare o riconquistare per una comunità più libera, aperta e più inclusiva. L'appuntamento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Cgil di Cuneo. Info: www.cgilcuneo.it

In occasione dell’8 marzo la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano propone alla cittadinanza alcuni appuntamenti e riflessioni, che saranno fruibili dalla pagina Facebook della Consulta Pari Opportunità. L’Associazione Amici della Musica di Savigliano e la Compagnia Le Nuvole Teatro offrono uno spettacolo dal titolo “Sognando di Sognare” tributo a Dacia Maraini, per la serata di lunedì 8 marzo (ore 21 con diffusione sul canale YouTube di TeleRadioSavigliano). Previsto l’accompagnamento musicale: ad esibirsi al flauto Ubaldo Rosso e al pianoforte Gianluca Pezzino, che è anche la voce solista. Si esibirà anche la danzatrice Elisa Cipriani. Infine, nella giornata di giovedì 11 marzo alle ore 18 si presenterà il libro “Non è un Paese per mamme” di Paola Setti. Info: www.facebook.com/CPOSavigliano

Prosegue la serie di appuntamenti, organizzati dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, legati alla rassegna "8 marzo è tutto l’anno".

Lunedì 8 marzo ore 9.00 è in programma il convegno “La parola agli uomini” sulla piattaforma google meet a cura di Associazione Noi4you con interventi di: Luca Burdisso, Psicologo psicoterapeuta, Paolo Botasso, Avvocato, Pietro Nen, Dirigente Squadra Mobile di Cuneo

Alle 16.30 è previsto il webinar Donne protagoniste di cambiamento: le donne, volàno per trasformare le crisi in opportunità

Per iscrizioni: www.confindustriacuneo.it/servizio/lavoro-previdenza/notizia/35575/webinar-donne-protagoniste-di-cambiamento-lunedi-8

Sempre lunedì 8 marzo è in programma “8 marzo in musica e la lunga strada dei diritti delle donne”, uno spettacolo al femminile con giovani emergenti e artiste di maturata esperienza. Un programma vario di musiche e canzoni famose, a cui si alternano, narrati dal noto attore cuneese Riccardo Forte, alcuni cenni di storia, cultura e legislazione italiana, per riflettere sulla lunga e difficile strada che ha portato le donne alla conquista di diritti fondamentali, ancora da implementare. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Incontri d’Autore, sarà trasmesso in streaming sui canali del comune di Cuneo e della Promocuneo e andrà in onda su Telecupole.

Giovedì 11 marzo ore 17.00 in diretta sulla pagina Facebook @tramacircolare ci sarà il webinar Moda etica e circolare al Femminile.

Lunedì 15 marzo ore 10.00 sulla piattaforma online go to meeting https://global.gotomeeting.com/join Donne in 5G.

Sarà anche possibile vedere il video, promosso da Amnesty International, sulla mostra “Com’eri vestita?”, realizzato dal regista Michele Ciardulli nell’ambito della campagna #iolochiedo (https://www.youtube.com/watch?v=iytapI4AfJ0).

Info: www.facebook.com/ComunediCuneo

“La voce delle donne - Virtual edition” è il titolo che le ragazze del coro femminile Harmònia hanno voluto dare all’edizione 2021 della loro rassegna. “La voce delle donne” è un evento realizzato dal coro femminile Harmònia e nato nel 2014 per esaltare la figura della donna attraverso la musica. Quest’anno il coro si ritira in una versione più intima e solitaria, dove le voci potranno continuare a cantare e, grazie alla tecnologia, accorciare le distanze dovute al periodo in attesa di poter tornare ad esibirsi di fronte ad un pubblico. Fino all’8 marzo si potranno ascoltare le voci del coro sugli account Facebook, Instagram e Youtube del coro femminile Harmònia.

Info: www.facebook.com/CoroFemminileHarmonia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione culturale “Vivere Cervasca” organizza una diretta streaming con interviste, foto, musica e testimonianze in omaggio alle donne. L’appuntamento è on line lunedì 8 marzo alle 20.45 sulle piattaforme Youtube e Facebook dell’associazione ed è aperto a tutti (link della diretta sul sito dell’associazione, via mail e via Whatsapp). Il titolo della serata sarà “Sotto il vestito... qualcosa! Cosa c’è sotto? Dalle crinoline alle culottes, dal busto alle giarrettiere”: un incontro in diretta streaming di circa un’ora e mezza dove interverrà lo storico del tessuto, Gian Luca Bovenzi, per illustrare come si è evoluta la biancheria intima nei secoli. Verranno inoltre intervistate alcune indossatrici della sfilata che si è svolta lo scorso luglio, con alcune testimonianze di donne che in giovinezza imparavano a ricamare grazie agli insegnamenti delle suore. Info: www.viverecervasca.it

“Eva e le altre” è il titolo dell’incontro online organizzato per lunedì 8 marzo, dalle 17 alle 18, in occasione della “Festa della donna”, dal Coordinamento donne delle Acli provinciali di Cuneo con l’autrice Maria Teresa Milano. Si tratta di una lettura umana, più che di fede, che l’autrice fa partendo da Eva, prima donna simbolo della relazione di uguaglianza e pari dignità con l’uomo, per passare poi ad altre donne, aprendo un sipario sulla narrazione della vita. Per partecipare all’incontro, che è aperto a tutti, scrivere a segreteria.circoli@aclicuneo.it entro la mattina di lunedì 8 marzo. Si riceverà il link per partecipare all’incontro che si svolgerà sulla piattaforma Google meet.

“Bastava chiedere” è il titolo di un libro a fumetti di Emma, blogger, fumettista e ingegnere

informatico francese. Vi si raccontano dieci storie di femminismo quotidiano: vignetta dopo vignetta, Emma illustra le sue idee con argomentazioni tutt’altro che banali. Quella quotidianità delle donne - il lavoro, la coppia, la famiglia – da una prospettiva nuova, attraverso l’arma leggera ed efficace del fumetto. Ma “Bastava chiedere” è anche l’incontro, organizzato dalla Consulta comunale delle Pari Opportunità di Genola, in collaborazione con la libreria Le Nuvole di Fossano, per l’8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna. L’incontro “Carico mentale” si svolgerà lunedì 8 marzo alle ore 21 sulla piattaforma Zoom della Consulta (https://us02web.zoom.us/j/86100044669) Info: www.facebook.com/pariopportunitagenola

Il Comune di Alba e la Consulta per le Pari Opportunità propongono gli eventi di “Non solo Marzo – Oltre la parità di genere”. Lunedì 8 marzo ore 11.30 nella Sala consiliare del Palazzo comunale il Sindaco di Alba firmerà un documento di intenti per avviare insieme azioni concrete di parità a favore delle fasce più deboli. Per tutto il mese, i commercianti esporranno nelle loro vetrine un fiore giallo, a simboleggiare la luce, la ripartenza e la fierezza di essere donna.

Ad Alba il Teatro Sociale si avvale del contributo performativo di dieci attrici albesi riunite in streaming per realizzare “Tutte”, interpretazione libera di un testo della scrittrice Margaret Mazzantini, che si propone d’indagare le caratteristiche peculiari del mondo femminile.

Per tutto il mese di marzo, il palazzo comunale di Alba ospita invece la mostra dell’artista astigiana Viviana Gonella. Sono fotografie e pitture dedicate alla donna, Creatura dai tanti volti.

Alba music festival e il centro culturale San Giuseppe dedicano alla ricorrenza 3 appuntamenti in musica, ispirati alle biografie di compositrici vissute tra ’800 e ’900. Si tratta di eventi in streaming il lunedì alle 21: Clara Wieck Schumann (8 marzo), Lili Boulanger (15

marzo), Germaine Tailleferre (22 marzo). Streaming sui social: Alba Cultura Eventi, @teatrosocialealba, Alba Cultura Eventi, Alba Music Festival, LMR TV Langhe Monferrato Roero WebTV. Partecipa con iniziative di sensibilizzazione anche Radio Alba con La musica si tinge di rosa, programmazione no stop per tutto l’8 marzo. Info: www.comune.alba.cn.it

A Saluzzo per la Giornata Internazionale della Donna sono in programma eventi a cui è possibile partecipare via web, da remoto. Lunedì 8 marzo alle 21 si può assistere on line all’esibizione di teatro e danza organizzata da docenti ed alunne del liceo «Soleri Bertoni» dal titolo «Il cammino delle donne: le suffragette». Il progetto prevede la presentazione delle prime emancipazioniste del Movimento femminile con letture di brani di opere e conferenze, scelte dalle alunne stesse.

Info: www.facebook.com/cinemateatromagdaolivero e www.facebook.com/IIS.SOLERI.BERTONI

Infine, per tutto marzo, la Consulta Pari Opportunità propone la partecipazione a «Pillole di poesia» dell’associazione «Voci Erranti». Si tratta di un progetto di Cristina Soci in collaborazione con Eleonora Milanesio che presenta, ogni domenica, omaggi a poetesse e poeti, sui canali social di «Voci Erranti». Info: www.facebook.com/voci.erranti.onlus

Il Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, celebra la Giornata internazionale della donna con una serie di iniziative prevalentemente on line volte a recuperare il vero valore e significato dell'evento. Il primo appuntamento è in programma per lunedì 8 marzo con l’intervento della Presidente della Consulta per le Pari Opportunità, in video collegamento, nel programma Humanity di Radio BraOnTheRocks alle ore 21. Si proseguirà martedì 9 marzo alle ore 21 sulla piattaforma Zoom, con l’incontro digitale “Lo sguardo di lei. L’amore raccontato da voci femminili”. Nei prossimi giorni sarà inoltre pubblicato sul canale You Tube e sui social del Comune il video “La donna vista dagli altri” che, grazie al contributo di diverse voci cittadine, proverà a rispondere alla domanda "Per te la donna è...”.

Il “Marzo Donna” braidese si concluderà il 30 marzo alle ore 21 con il webinar “Testimonianze al femminile”, intervista a donne speciali e report sui risultati di dati raccolti da indagini territoriali.

Info e programma completo: www.comune.bra.cn.it/it/news/marzo-donna-a-bra-il-programma-delle-inziative

A Fossano sul sito del comune, e sui canali social della città, verrà condiviso e trasmesso un video che narra della condizione della donna dal secondo dopo guerra ai giorni d’oggi. Il filmato sarà disponibile grazie all’istituto Luce che, tramite il gestore del cinema “I Portici” di Fossano, ha concesso la riproduzione. È tornata come nuova la panchina dedicata a Silvana Allasia su Viale Mellano. Info: www.facebook.com/Città-di-Fossano