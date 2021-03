Anche a Busca si dice "no alla DAD" (VIDEO)

La scuola come bene prezioso, non soltanto fruitore di nozioni ma luogo di incontro interpersonale, scoperta e significati che permettono ad ognuno di poter costruire sé stesso. Vera spinta, opportunità intrascurabile.

Anche Busca protesta e dice "No alla DAD”. Promossa attraverso i social, l'iniziativa è partita da un gruppo di mamme buschesi con il sostegno anche di insegnanti. L’appuntamento questa mattina, lunedì 8 marzo, primo giorno di ritorno alla DAD, alle ore 8.10 davanti all’Istituto Comprensivo “Carducci”.

Cartelli, scritte eloquenti. Come simbolo di protesta il manifesto delle mani dietro una gabbia, lo stesso utilizzato a Cuneo durante il flash mob.

Un lunedì non davanti al computer ma davanti alla scuola, per far sentire la propria voce di genitori a difesa dei diritti degli studenti.