Scuole Aperte Cuneo: oggi la protesta dei genitori contro la DAD

Continua l'azione del gruppo di genitori Scuole Aperte Cuneo. Dopo aver appeso zaini, cartelle e lenzuola in segno di proteste contro la chiusura della scuola e la didattica a distanza, oggi, lunedì 8 marzo, si terrà il corteo e lo sciopero via web per chiedere la riapertura in presenza.

L'appuntamento è esteso a tutte le città della Granda a partire dalle ore 10.30, per Cuneo il ritrovo sarà a partire dal Duomo. Chi non potrà partecipare fisicamente potrà aderire allo sciopero della DAD da casa ponendo un cartello davanti alla webcam.

“Rifiutiamo la DAD. Non c’è stato contagio all’interno degli istituti, se non qualche sporadico caso che già era stato previsto a settembre. Chiediamo ai genitori di lasciare i bambini con un manifesto davanti alla webcam dove si chiarisce che non si parteciperà alle lezioni a distanza" ha commentato ieri una delle organizzatrici del gruppo, Sara Mondino.