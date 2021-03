Sei binocoli professionali donati alla squadra SMTS della Croce Rossa di Cuneo

Nei giorni scorsi la Eschenbach Optik srl - azienda leader nel settore ottico, nella persona dell'amministratore delegato Emanuele Gedda- ha donato alla squadra SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana di Cuneo, 6 binocoli professionali con visione crepuscolare.

Lo scopo è dotare la squadra di strumenti idonei ed efficaci al fine di svolgere al meglio il lavoro di ricerca e soccorso.

Da parte della Eschenbach Optik: "E' un vanto poter aiutare chi con impegno e dedizione si dedica al bene della collettività".

La squadra SMTS ( Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali ) interviene in attività di ricerca e soccorso di persone disperse/scomparse nei contesti più disparati (spazi confinati, ambienti impervi), e si occupa di evacuazione ed interventi in grandi emergenze. Inoltre i volontari possono fornire supporto specializzato, in caso di catastrofe, alle forze armate.

La maggior parte del lavoro si attua dove al personale ed ai mezzi convenzionali non è possibile intervenire.