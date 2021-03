Esordio 2021 della Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo al Duathlon Sprint Nazionale “Città di Santena”

Il 7 marzo è ufficialmente iniziata la stagione 2021 per la TriAtletica Mondovì con il Duathlon Sprint “Città di Santena”, manifestazione a carattere nazionale e quindi disputata regolarmente anche in condizioni di “regime arancione”. Non sarà sicuramente una stagione normale, ma l’avvio della stessa e la programmazione del calendario gare che la Federazione ha proposto, vuole essere un segnale positivo per tutto il movimento e lo sport in generale.

Temperature rigide e un clima tipicamente autunnale, hanno accompagnato gli atleti nella lunga giornata di gara, che, per il rispetto delle normative anticontagio ha visto partenze scaglionate. Per la cronaca la vittoria è andata a Gregory Barnaby del team 707 che ha chiuso in 54’50, davanti al milanese Matteo Fontana per soli 11 secondi e all’ex pro di ciclismo Dario Giovine terzo in 56’08”.

Cinque i portacolori della TriAtletica Mondovì Acqua S. Bernardo che hanno affrontato il percorso sprint (5 km di corsa, 20 km in bici e nuovamente 2,5 km di corsa) difendendosi egregiamente.

Il più veloce in assoluto è stato il giovane Corrado Cavallo che ha concluso la sua fatica in 1h02’00” piazzandosi al 71° posto assoluto (13° di categoria S1), seguito da Andrea Mantovani in 1h04’04” (110° assoluto decimo di categoria S4) e dal cebano Michele Doneddu (1h07’24” – 31° tra gli S3). A seguire l’inossidabile capitano Fabrizio Moscarini che sfiora il podio di categoria con uno splendido 4° posto M4 in 1h09’15” (195° assoluto), e Davide Danni con il crono di 1h14’06”. In gara anche Chiara Costamagna con i colori della Vadigne Triathlon 20ª assoluta tra le donne.

Fabrizio Moscarini: “É stato emozionante ripresentarsi ai nastri di partenza alla prima gara di una nuova stagione con il team di Mondovì. Un grazie di cuore agli sponsor che anche quest’anno, seppure con mille difficoltà, ci appoggiano. Complessivamente torniamo da Santena con un buon risultato di squadra e la consapevolezza di avere giovani promettenti su cui investire come, ad esempio, Corrado Cavallo. Ora riprendiamo agli allenamenti per prepararci al meglio in vista delle prossime competizioni, ma andiamo avanti anche con il nostro ambizioso progetto a medio termine, condiviso con la dirigenza dell’Atletica Mondovì di cui siamo parte integrante: vogliamo diventare il riferimento per tutti gli appassionati del Monregalese e non solo, crescere nei numeri e creare anche una squadra agonistica a livello giovanile. Abbiamo una struttura societaria solida, la disponibilità della rinnovata pista di atletica al Beila, a due passi dalla piscina comunale che speriamo torni disponibile quanto prima: le condizioni per fare bene ci sono tutte.”



Per informazioni fare riferimento ad Alberto Ribezzo 348.731.5160 oppure via mail triathlon@atleticamondovi.net