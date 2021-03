Festa della donna al Caffè Letterario di Bra con Serena Dandini e ‘La vasca del Fuhrer’

Celebriamo l’8 marzo con il Caffè Letterario di Bra: per la Festa della donna regaliamoci una bella iniezione di woman power con ‘La vasca del Fuhrer’ di Serena Dandini (Einaudi).

Il libro della nota conduttrice televisiva ripercorre la storia di Elizabeth Lee Miller, prima modella, poi fotografa e artista che ha solcato alcuni degli eventi più significativi del secolo scorso. Una donna poliedrica, che in una sola vita ne ha vissute mille: ha viaggiato, avuto molte storie d’amore, ha documentato l’orrore della guerra e soprattutto è rimasta nell’immaginario collettivo per la sua foto dentro la vasca da bagno di Hitler, da cui viene il titolo del libro. Un’istantanea in bianco e nero diventata iconica. Guardando bene, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello del Fuhrer, il fango è quello di Dachau.

Spiega Serena Dandini al Caffè Letterario: “Miller fu una delle prime donne fotoreporter. Quando le fu permesso di entrare nel campo di Dachau e si ritrovò nell’appartamento del Fuhrer, compì quel gesto ‘sacrilego’ quasi a voler sfogare tutto il dolore causato dal nazismo. Oggi siamo bombardati da così tante immagini che quasi non ci colpiscono e non ci fanno pensare. Miller nella vasca rimanda alla banalità del male, che non è una cosa oscura e gigante. Lei stessa, nel suo articolo, parlò dello stupore di trovare tutta quella paccottiglia appartenuta a Hitler”.

La vasca del Fuhrer non è un saggio storico, ma, continua l’autrice: “Un inno alla vita come la voleva Miller, che, nonostante la pienezza delle sue esperienze, continuò a inseguire un altrove assolato e ricco di arte”. Musa e compagna di Man Ray nella Parigi dei surrealisti, amica di Pablo Picasso, attrice per Bunuel, Lee Miller spiazza tutti con il suo spirito autonomo e anticonformista. Dirà «Preferisco fare foto che essere una foto» e aprirà un suo studio a New York, ma arriverà a scattare sotto le bombe di Londra e tra le rovine dell’Europa devastata dalla guerra.

Sono passati oltre settant’anni, eppure la sua fotografia scavalca il tempo e le ideologie e può ancora raccontarci qualcosa di prezioso sulla forza della libertà di espressione portata avanti dalle donne. Ma occhio a parlare di femminismo, perché “I diritti delle donne sono i diritti di tutti. Se analizziamo i paesi in cui questa parità è raggiunta - sottolinea la Dandini - ci accorgiamo che tutti gli indici sono migliori”.