Per tre notti chiude la galleria "Carle" di Cuneo per manutenzione

Avanza la manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria in provincia di Cuneo. Mentre proseguono gli interventi avviati la settimana scorsa all’interno della galleria ‘Cittadina’, sulla SS705, a partire da mercoledì 10 e fino a venerdì 12 marzo Anas effettuerà le lavorazioni anche all’interno della galleria ‘Carle’, tra il km 0 e il km 0,730 della strada statale 705 dir “di Cuneo”.



Al fine di mitigare i possibili disagi alla circolazione durante il giorno, la chiusura al traffico della galleria - necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza - è programmata nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00.



Durante i lavori è prevista la deviazione del traffico sulla viabilità locale.