Volley giovanile: U15 BAM Mercatò Cuneo Rossa vincente in casa

Vittoria netta della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa in casa con il Volley Savigliano. Bene anche la compagine U15 Blu, che nella trasferta monregalese strappa un set ai padroni di casa. Giornata di riposo per la squadra Bianca.

Rossa

Lo starting six di Cuneo Rossa: Marino palleggio, Ballario opposto, Arnaudo e Peano centro, Bellanti e Pellegrino schiacciatori; Rocchia (L).

Coach Samanta Feula: «Siamo contenti per la bella prestazione dei nostri ragazzi che sono riusciti a tenere alta la concentrazione per tutta la gara, ma soprattutto hanno mostrato un gioco fluido mettendo in campo anche del sano agonismo e voglia di giocare».

3^ Giornata (06/03/2021) – Under 15 maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa – Volley Savigliano 0-3 (25-13/25-14/25-12)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Marino, Ballario , Arnaudo (K), Peano, Bellanti, Pellegrino; Rocchia, Rainero, Pantaleo, Arnaudo, Peano. I All.: Samanta FeulaII All.: Marco Garro

Arbitro: Gianfranco Savettiere

Blu

Lo starting six di Cuneo Blu: Bettahi palleggio, Pinardi opposto, Grosso e Maiorano centro, Arneodo e Giordanengo schiacciatori; Giraudo (L).

Al termine dell’incontro coach Diego Frison: «Altra gara difficile dal punto di vista della fisicità avversaria. Nel primo set ci siamo disimpegnati discretamente bene, ma purtroppo commettiamo ancora troppi errori non provocati dagli avversari. Nel secondo parziale c’è stato un passaggio a vuoto e abbiamo dato spazio a tutti. Nel terzo set sono calati i nostri errori e abbiamo dimostrato che potevamo giocarcela fino in fondo. Nell’ultima frazione non siamo riusciti a dare continuità alla prestazione del set precedente. C’è un po’ di rammarico perché si poteva uscire con un risultato diverso, però i tanti errori e la mancanza d’incisività in attacco hanno reso tutto complicato».

3^ Giornata (06/03/2021) – Under 15 maschile

Villanova/vbc Mondovì - Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu 3-1 (25-20/25-10/22-25/25-17)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu: Bettahi, Pinardi, Grosso, Maiorano, Arneodo, Giordanengo; Giraudo (L); Viale, Nacca, Cuniglio, Lerda, Di Maria.I All.: Diego Frison Aiuto All.: Roberto Pansa

Arbitro: Francesco Antonio Crabolu.