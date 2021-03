Volley maschile A2 - Mondovì si arrende alla capolista, Barbiero: "Quando il gioco sale di livello Bergamo non ti lascia speranze"

Sconfitta preventivabile per il VBC Synergy Mondovì al cospetto della corazzata Agnelli Tipiesse Bergamo, matematicamente prima nella regular season di A2.

Incontro iniziato bene dai monregalesi, poi travolti dalla capolista. Domenica nuovo impegno casalingo, contro Cantù.

Coach Mario Barbiero analizza così il match del PalaManera contro Bergamo: "La qualità e la differenza tra noi e loro ci sono, è innegabile. Noi siamo partiti attenti e concentrati, poi lo stato di forma e la poca esperienza di alcuni giocatori ci hanno un po’ penalizzato. Quando il gioco sale di livello, nel finale di set e della partita, Bergamo non ti lascia speranza. Ora dobbiamo recuperare entusiasmo in vista delle prossime due partite: in settimana lo vedo nei ragazzi, poi quando si avvicina la gara sale la tensione e set persi come il terzo di oggi fanno male. Mi auguro che si accenda la miccia e la squadra ritrovi il sorriso".