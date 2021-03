Agricoltura, Lega: "Ok a legge che vieta aste a doppio ribasso, da sempre nostra battaglia"

“Grazie anche al lavoro della Lega, che ne aveva fatto una sua storica battaglia, in commissione Agricoltura è finalmente stata approvato il disegno di legge che vieta le aste a doppio ribasso.

Abbiamo quindi portato a casa una misura di concreto sostegno al comparto agricolo, limitato il criminale strapotere del caporalato ma soprattutto abbiamo impedito di inficiare così profondamente il mercato che consentiva l’acquisto di prodotti alimentari ad un prezzo di vendita così basso da impedire di remunerare i costi di produzione.

Stop quindi al depauperamento del mercato agricolo, al sottocosto come legge imperante e regolante i rapporti di lavoro ma soprattutto aiuti concreti al nostro made in Italy, alle migliaia di produttori già provati dal flagello Coronavirus così come alle numerose filiere etiche ossatura del settore.

Ora, nell’interesse di tutti, confidiamo che anche il Senato faccia la sua parte, garantendo una rapida approvazione della legge”.



Così i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gianpaolo Vallardi, presidente della stessa commissione, Rosellina Sbrana, Cristiano Zuliani e Gianfranco Rufa, componenti della commissione.