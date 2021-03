Cuneo, Boselli sul parcheggio di piazza Europa: "Scorretto usare 3.500.000 euro destinati a periferie e frazioni"

Gentile Direttore,

è grave e scorretto usare 3.500.000 euro che avrebbero dovuto essere utilizzati per le periferie e le frazioni per cercare di fare un parcheggio sotto piazza Europa.

Così come è del tutto ipotetico contare, per realizzarlo, su 1.500.000 euro che dovrebbero arrivare da alienazioni di beni comunali che non si sa se effettivamente saranno realizzate.

Non sono mai stato favorevole alla via dei ricorsi legali per cercare di fermare scelte amministrative ritenute sbagliate. Ma occorre anche fare chiarezza per cambiare. E dire cosa si pensa.

Ho già sottolineato come sia di dubbia legittimità la Delibera di Giunta dell’11 febbraio che darebbe il via all’opera ma ancor più dubbia è la Determina Dirigenziale del 3 marzo che richiama, nelle premesse, la revisione del progetto da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la necessaria approvazione. Approvazione che ad oggi non si sa se ci sia stata. Ci sono comunque autorità preposte ai controlli, che possono agire di iniziativa e che dovrebbero certo tenere in considerazione e valutare queste situazioni.

Servono alla Città, scelte comunque più avvedute, utili e condivise dalle persone e dalla Consulta dei Quartieri, che, andrebbe rispettata e ascoltata.

Sarà solo il voto delle cittadine e dei cittadini a cambiare questa situazione. La nuova maggioranza e il nuovo sindaco potranno correggere questa brutta scelta nei primi sei mesi del nuovo mandato.

Grazie,